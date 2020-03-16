Власти Крымского полуострова обратились к федеральным органам с просьбой закрыть границу с Украиной из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Все меры предупредительные на границе предпринимаются, сейчас с Владимиром Андреевичем и начальником управления ФСБ по Крыму проговорили. Мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной", — сообщил Аксенов.
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