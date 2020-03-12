Продавцы в советских магазинах обсчитывали Владимира Путина. Он предпочитал "не связываться" и не скандалить.
Воспоминаниями президент поделился в ходе интервью "20 вопросов Владимиру Путину".
"В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже", — считает глава государства.
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