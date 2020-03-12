В советское время Путин предпочитал не скандалить

Продавцы в советских магазинах обсчитывали Владимира Путина. Он предпочитал "не связываться" и не скандалить.

Воспоминаниями президент поделился в ходе интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

"В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел. Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже", — считает глава государства.

Ранее Владимир Путин назвал жуликом Михаила Ходорковского. По его мнению, тот заслуженно получил срок, при этом не все его преступления были доказаны.