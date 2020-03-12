Путин: "Ходорковский - жулик"

Нечестным человеком и вероятным организатором убийств назвал Михаила Ходорковского президент России. Свое мнение он высказал в интервью "20 вопросов Владимиру Путину".

Он отметил, что далеко не все преступления экс-главы ЮКОСа были доказаны.

"Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Но не доказано, значит, не доказано. Но были доказаны другие факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий", — резюмировал глава государства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что митинги, прошедшие в прошлом году в Москве, были организованы на деньги Ходорковского. Такое мнение высказывали представители Общественной палаты России.