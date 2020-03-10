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Песков: Путин не планирует встреч с нефтяниками

Россия

Разные сценарии развития событий при выходе из сделки ОПЕК+ рассматривали в России. То, что происходит сейчас, было ожидаемо.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться", — заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшее время Владимир Путин встречаться с представителями нефтяных компаний для разрешения ситуации, Песков отметил, что таких встреч не запланировано.

Ранее сообщалось, что акции крупнейших российских компаний обвалились. Таковы данные торгов на Мосбирже. На начало открытия торгов ценные бумаги "Роснефти", "Лукойла" и "Сургутнефтегаза" лишились до 15% стоимости. Акции "Газпрома" теперь стоят меньше на 11,47%.

Темы нефть дмитрий песков
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