Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области

Россия

Три человека заболели коронавирусом в Липецкой области. В регионе ввели особый режим.

Режим повышенной готовности объявил губернатор региона Игорь Артамонов. Это значит, что горожанам не стоит посещать общественные места, работодатели обязаны измерять температуру тела сотрудникам и внимательно следить за их здоровьем, а всем, кто почувствует недомогание, нужно немедленно обратиться к врачам.

Сообщается, что жители Липецкой области, которые подхватили опасное заболевание, недавно побывали в Италии. Они госпитализированы, а все, с кем они контактировали, отправлены в карантин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики Сингапура назвали новые симптомы коронавируса. Это зудящая сыпь и повышенная температура. Пациентам, которые обратились с такими жалобами, врачи поставили диагноз "лихорадка Денге", но потом оказалось, что пациенты больны именно коронавирусом.

Темы липецк коронавирус липецкая область режим повышенной готовности
Новости Все >
В Кремле отказались комментировать досрочные выборы в Госдуму
Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером
Матч Лиги чемпионов "Барселона" - "Наполи" пройдёт при пустых трибунах
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили две сотни животных
Десять стран используют российские тест-системы
В Санкт-Петербурге в примерочной ТЦ педофил изнасиловал школьницу
Россия поставила системы для обнаружения коронавируса десяти странам
Дочь Заворотнюк рассказала о черной полосе в жизни
В Ярославской области пройдет фестиваль "Пошехонские потешки"
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Последние материалы
В Ярославской области пройдет фестиваль "Пошехонские потешки"
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области
В Испании меняют календарь чемпионата, в Германии закрывают трибуны
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая
Как Запад назначает высших чиновников России
Важную высоту на трассе Дамаск – Алеппо начали разминировать
Володин прокомментировал идею о досрочных выборах в Госдуму
Матч Молдавия - Россия под угрозой срыва из-за коронавируса
Очередная гонка вооружений снова рядом?
Популярное
Шоу-бизнес
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США

Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.

Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Бывший СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Соломон Соловьев И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая
Uniper: "Северный поток-2" будет достроен
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 Мая
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
США предложили запретить "Посейдон", "Сармат" и "Буревестник"
Курс доллара выше 76 рублей прогнозируют на Мосбирже
Дмитрий Дёмушкин: поправки нужны президенту и его команде
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"
Россиянам нужно приготовиться к росту цен на зарубежные товары
Падение нефтяных цен в марте стало сильнейшим с 1991 года
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Киргизия - гарант восстановления СССР
Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка
Киргизия - гарант восстановления СССР
Малышева рассказала о миграции своих сыновей в США
Поправка в Конституцию РФ - крах японских планов на Курилы?
В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ