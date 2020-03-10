Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области

Три человека заболели коронавирусом в Липецкой области. В регионе ввели особый режим.

Режим повышенной готовности объявил губернатор региона Игорь Артамонов. Это значит, что горожанам не стоит посещать общественные места, работодатели обязаны измерять температуру тела сотрудникам и внимательно следить за их здоровьем, а всем, кто почувствует недомогание, нужно немедленно обратиться к врачам.

Сообщается, что жители Липецкой области, которые подхватили опасное заболевание, недавно побывали в Италии. Они госпитализированы, а все, с кем они контактировали, отправлены в карантин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики Сингапура назвали новые симптомы коронавируса. Это зудящая сыпь и повышенная температура. Пациентам, которые обратились с такими жалобами, врачи поставили диагноз "лихорадка Денге", но потом оказалось, что пациенты больны именно коронавирусом.