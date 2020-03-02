Власти Якутии хотят обсудить с местными депутатами инициативу о введении налога на собак. Так чиновники хотят компенсировать средства, которые идут на борьбу с бродячими животными.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что на отлов, стерилизацию, вакцинацию и последующий карантин одной собаки уходит 14,5 тысячи рублей.
"Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей", — отметила глава города.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".