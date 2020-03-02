В Якутии могут ввести налог на собак

Власти Якутии хотят обсудить с местными депутатами инициативу о введении налога на собак. Так чиновники хотят компенсировать средства, которые идут на борьбу с бродячими животными.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что на отлов, стерилизацию, вакцинацию и последующий карантин одной собаки уходит 14,5 тысячи рублей.