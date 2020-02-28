Голосование по Конституции обойдется России почти в 15 млрд рублей

Почти в 15 миллиардов рублей обойдется России голосование по Конституции. Такая сумма выделена на организацию процесса.

Цифры назвал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Проинформирую, что выделены средства на проведение общероссийского голосования… Это 14,8 млрд рублей", — цитируют его слова журналисты.

Напомним, что голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным. На сегодняшний день россияне прислали около 900 поправок в главный закон страны. Предложения принимаются до 2 марта.