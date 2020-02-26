Почти 900 поправок в Конституцию прислали россияне

Всем сферам жизни в России посвящены поправки в Конституцию, которые присылают жители страны. О них рассказал Владимир Путин.

По словам президента, всего поступило почти девять сотен предложений.

"По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений, они носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства", — отметил российский лидер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что прием предложений по внесению поправок в Конституцию продлен до 2 марта.