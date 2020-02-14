ПМЭФ организует первый вице-премьер Андрей Белоусов

Подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму началась в России. Ответственным за мероприятие в этом году будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Такое решение принял президент Владимир Путин. Своим указом он повысил статус председателя оргкомитета. Ранее процесс организации экономического форума возглавлял руководитель аппарата правительства.

Ранее "Правда.Ру" писала о назначении министров и распределении их задач. Первый вице-премьер Андрей Белоусов координирует совместную работу кураторов всех нацпроектов и курирует вопросы экономики: разработку основных направлений социально-экономического развития, отвечает за результативность расходования госбюджета, ведает финансовой и денежно-кредитной политикой, осуществляет государственные инвестиции, разрабатывает и реализует стратегию развития магистральной транспортной инфраструктуры.