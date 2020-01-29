Во вновь сформированном кабинете министров Михаил Мишустин четко распределил обязанности между своими заместителями.
Особое внимание новых министров будет направлено на реализацию национальных проектов.
Первый вице-премьер будет курировать вопросы экономики, а именно:
Кроме этого, Белоусов будет координировать совместную работу кураторов всех нацпроектов.
Глава аппарата правительства, помимо контроля за работой над нацпроектами и их реализацией будет осуществлять ряд надзорных функций:
Григоренко будет курировать вопросы государственной службы, законопроектную деятельность, реформу контрольно-надзорной деятельности.
По-прежнему будет «отвечать» за социальную политику. Ее «зона ответственности»:
Будет продолжать заниматься тем, что ему хорошо знакомо:
«Плюсом» добавилось
Будет «осваивать» новую для себя сферу:
пришедшая в правительство из Росреестра, вплотную займется
А еще сельским хозяйством, лесной промышленностью и рыболовством.
Будет отвечать за все вопросы международной политики:
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.