Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Российский премьер распределил обязанности между своими замами

Политика » Власть » Правительство

 Во вновь сформированном кабинете министров Михаил Мишустин четко распределил обязанности между своими заместителями.

Особое внимание новых министров будет направлено на реализацию национальных проектов.

Кто за что будет отвечать

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер будет курировать вопросы экономики, а именно:

  • разработку основных направлений социально-экономического развития,
  • результативность расходования госбюджета,
  • финансовую и денежно-кредитную политики,
  • государственные инвестиции,
  • стратегия развития магистральной транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, Белоусов будет координировать совместную работу кураторов всех нацпроектов.

Дмитрий Горенко

Глава аппарата правительства, помимо контроля за работой над нацпроектами и их реализацией будет осуществлять ряд надзорных функций:

  • за эффективностью работы министерств и ведомств,
  • за всей бюджетной системой,
  • за исполнением ФЗ.

Григоренко будет курировать вопросы государственной службы, законопроектную деятельность, реформу контрольно-надзорной деятельности.

Татьяна Голикова

По-прежнему будет «отвечать» за социальную политику. Ее «зона ответственности»:

  • здравоохранение,
  • демография,
  • образование и наука,
  • оборот лекарств,
  • Пенсионный фонд.

Юрий Трутнев 

Будет продолжать заниматься тем, что ему хорошо знакомо:

  • развитием Дальнего Востока и Арктики.

«Плюсом» добавилось

  • развитие Северного Кавказа,
  • развитие ТОР и свободных и особых экономических зон в стране.

Юрий Борисов

Будет «осваивать» новую для себя сферу:

  • развитие ОПК,
  • гособоронзаказ,
  • обеспечение национальной обороны,
  • космическую отрасль,
  • промышленность,
  • ТЭК.

Виктория Абрамченко,

пришедшая в правительство из Росреестра, вплотную займется

  • сферой земельных отношений,
  • гражданским оборотом недвижимости,
  • кадастром.

А еще сельским хозяйством, лесной промышленностью и рыболовством.

Марат Хуснуллин:

  • жилищное строительство;
  • нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги",
  • развитие регионов (кроме Дальнего Востока), включая Крым и Калининградскую область,
  • социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Дмитрия Чернышенко:

  • развитие спорта,
  • культура,
  • туризм,
  • национальная политика,
  • формирование цифровой экономики России.

Алексей Оверчук

Будет отвечать за все вопросы международной политики:

  • интеграцию в рамках ЕЭС,
  • сотрудничество в рамках СНГ,
  • формат БРИКС и "Группы двадцати".

 

Темы заместители вице-премьер премьер-министр михаил мишустин кабинет министров
Актуальная аналитика
Интернет
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Общество
Во многие регионы России придет холод, но не в Москву
Бывший СССР
Как воюющий Карабах превратился в туристскую мекку
Новости Все >
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом
25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
В Москве 23-летний человек чуть не лишился руки из-за нападения кота
В 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике
Последние материалы
Российский премьер распределил обязанности между своими замами
Китай потребовал извинений от Дании за карикатуру с коронавирусом
25 человек умерло за сутки в Хубэе от коронавируса
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Фильмы ужасов помогли специалистам раскрыть природу страха и тревоги
Бумажные осы научились распознавать лица друг друга
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
В Москве 23-летний человек чуть не лишился руки из-за нападения кота
В 2021 году в России появятся круизы по Арктике и Антарктике
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Новости Европы
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Дмитрий Маликов рассказал о непростом характере своей жены
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Макаревич озвучил причину отмены съемок о "Машине времени"
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены
11 продуктов, которые защищают от рака и устраняют канцерогены
В Минтруда предложили сократить прожиточный минимум
Психолог: как предотвратить нападение подростков на учителей?
В Израиле назвали "странным" поведение Зеленского на форуме по холокосту
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
В Сибири найдены свидетельства великого похода неандертальцев
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
Лариса Шеслер: враги не дадут Москве изменить политику в отношении ЛДНР
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ