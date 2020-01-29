Российский премьер распределил обязанности между своими замами

Во вновь сформированном кабинете министров Михаил Мишустин четко распределил обязанности между своими заместителями.

Особое внимание новых министров будет направлено на реализацию национальных проектов.

Кто за что будет отвечать

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер будет курировать вопросы экономики, а именно:

разработку основных направлений социально-экономического развития,

результативность расходования госбюджета,

финансовую и денежно-кредитную политики,

государственные инвестиции,

стратегия развития магистральной транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, Белоусов будет координировать совместную работу кураторов всех нацпроектов.

Дмитрий Горенко

Глава аппарата правительства, помимо контроля за работой над нацпроектами и их реализацией будет осуществлять ряд надзорных функций:

за эффективностью работы министерств и ведомств,

за всей бюджетной системой,

за исполнением ФЗ.

Григоренко будет курировать вопросы государственной службы, законопроектную деятельность, реформу контрольно-надзорной деятельности.

Татьяна Голикова

По-прежнему будет «отвечать» за социальную политику. Ее «зона ответственности»:

здравоохранение,

демография,

образование и наука,

оборот лекарств,

Пенсионный фонд.

Юрий Трутнев

Будет продолжать заниматься тем, что ему хорошо знакомо:

развитием Дальнего Востока и Арктики.

«Плюсом» добавилось

развитие Северного Кавказа,

развитие ТОР и свободных и особых экономических зон в стране.

Юрий Борисов

Будет «осваивать» новую для себя сферу:

развитие ОПК,

гособоронзаказ,

обеспечение национальной обороны,

космическую отрасль,

промышленность,

ТЭК.

Виктория Абрамченко,

пришедшая в правительство из Росреестра, вплотную займется

сферой земельных отношений,

гражданским оборотом недвижимости,

кадастром.

А еще сельским хозяйством, лесной промышленностью и рыболовством.

Марат Хуснуллин:

жилищное строительство;

нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги",

развитие регионов (кроме Дальнего Востока), включая Крым и Калининградскую область,

социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Дмитрия Чернышенко:

развитие спорта,

культура,

туризм,

национальная политика,

формирование цифровой экономики России.

Алексей Оверчук

Будет отвечать за все вопросы международной политики: