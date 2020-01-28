В Башкирии на 25% сократят количество госслужащих

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о планах сократить количество госслужащих в Башкирии на четверть к 2024 году.

"Процесс начался: первые 100 человек уже сокращены", - заявил Назаров, отметив, что "сокращаются только те звенья, которые не дают эффективности".

По словам Назарова, власти региона хотят создать "мобильную команду", которая будет эффективно решать поставленные перед ними задачи. Также власти республики хотят сократить расходы на содержание госаппарата.