Синоптики подозревают, что настоящей зимы в этом году уже не будет

До конца января в России продолжит сохраняться аномально теплая погода.

С таким заявлением выступил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра.

"Этот период тепла я бы условно назвал "махрово-красным". Если посмотреть на карту температурных аномалий, то она именно такого цвета. То есть, в ближайшие 10 дней будет тепло. Для зимы — очень. Ситуация, если говорить о ее продолжительности, совершенно экстремальная", — говорит Вильфанд.

По словам синоптика, в европейской части страны вплоть до конца января будет на 12 градусов теплее климатической нормы, в азиатской же — на все 20.

Аналогичного мнения придерживаются и в центе "Фобос".