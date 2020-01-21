До конца января в России продолжит сохраняться аномально теплая погода.
С таким заявлением выступил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра.
"Этот период тепла я бы условно назвал "махрово-красным". Если посмотреть на карту температурных аномалий, то она именно такого цвета. То есть, в ближайшие 10 дней будет тепло. Для зимы — очень. Ситуация, если говорить о ее продолжительности, совершенно экстремальная", — говорит Вильфанд.
По словам синоптика, в европейской части страны вплоть до конца января будет на 12 градусов теплее климатической нормы, в азиатской же — на все 20.
Аналогичного мнения придерживаются и в центе "Фобос".
"На фоне высоких среднесуточных температур, которые уже длительное время сохраняются в столичном регионе, не исключено, что в текущем году зима здесь так и не наступит", — говорят синоптики "Фобоса".
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.