Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Голодовки инвалидов в Тюмени не будет: Романов и Моор договорились

Россия » Урал » Тюмень

Тюменский губернатор Александр Моор и Андрей Романов, общественник-инвалид, который ранее объявлял о массовой голодовке инвалидов, несогласных с политикой, проводимой властями региона в отношении людей с ограниченными возможностями, встретились и смогли договориться.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте.

"Мы проговорили больше часа. И смогли достичь определенных договоренностей", — пишет Моор, не уточняя, впрочем, каких именно.

Известно только, что в Тюменской области, вероятно, будет организован "дублер регионального департамента соцразвития".

"Губернатор предложил мне возглавить общественную организацию при правительстве Тюменской области и заниматься решением проблем инвалидов. Я согласился. Будем работать", — говорит Андрей Романов (цитата URA. RU).

В пресс-службе тюменского правительства ни подтвердить, ни опровергнуть слова инвалида-общественника не смогли, сославшись на отсутствие информации.

Впрочем, сам Моор — все там же, Вконтакте — пишет, что

"в нелегком деле защиты прав инвалидов, кажется, нашел союзника. Надеюсь, что мы прямо со следующей недели начнем действовать сообща. И ни Андрей Александрович, ни его "соратники" не будут подвергать свои здоровье и жизнь опасности".

Напомним, что ранее, как рассказывала "Правда.Ру", тюменские инвалиды объявляли, что 20 января начнут массовую голодовку. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Темы тюмень инвалиды голодовка александр моор андрей романов
Актуальная аналитика
Формула небес
Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня
Мир. Новости мира
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Здоровье и профилактика
Как алкоголь меняет нашу психику
Новости Все >
В ДНР заявили о готовности "к любым глупостям Киева"
ВОЗ собирает экстренное заседание. Повестка: коронавирус из Китая
В Перми пациент напал на врачей "скорой помощи"
У режиссера Андрея Кончаловского потерялся сын
МВФ изменил прогноз цен на нефть на 2020 год
Михаил Амосов: снюс должен быть запрещен на федеральном уровне
Губерниев: биатлонисты и тренеры получили нагоняй от руководства СБР
Собчак считает, что новым министром культуры станет женщина
Экс-футболист сборной Турции получил срок за попытку госпереворота
В Татарстане новорожденный ребенок получил смертельные ожоги от батареи
Последние материалы
В ДНР заявили о готовности "к любым глупостям Киева"
ВОЗ собирает экстренное заседание. Повестка: коронавирус из Китая
Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня
Кому служат "слуги народа" имени Зеленского
Как алкоголь меняет нашу психику
Кому выгодна ложь про походно-полевых жен
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Диабет и беременность - какие риски для мамы и малыша
Новая Конституция разработана быстрее, чем в 1993 году
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Новости спорта
WADA: очередной счет в адрес России
Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко Игорь Буккер Кому выгодна ложь про походно-полевых жен Игорь Буккер
Комментарии
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Колонизируют ли китайцы Сибирь
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Собчак считает, что новым министром культуры станет женщина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Почему невозможен союз России и Китая
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
В Перми пациент напал на врачей скорой помощи
Расследование: что на самом деле произошло с бойцами ЧВК "Вагнера" в Сирии
Почему невозможен союз России и Китая
Платошкин выступил с критикой предложений Путина по изменению Конституции
Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
Киев озвучил готовность к силовому возврату Донбасса
Украинского футболиста Сикорского выгнали из клуба за поездку в Россию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ