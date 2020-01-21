Тюменский губернатор Александр Моор и Андрей Романов, общественник-инвалид, который ранее объявлял о массовой голодовке инвалидов, несогласных с политикой, проводимой властями региона в отношении людей с ограниченными возможностями, встретились и смогли договориться.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте.
"Мы проговорили больше часа. И смогли достичь определенных договоренностей", — пишет Моор, не уточняя, впрочем, каких именно.
Известно только, что в Тюменской области, вероятно, будет организован "дублер регионального департамента соцразвития".
"Губернатор предложил мне возглавить общественную организацию при правительстве Тюменской области и заниматься решением проблем инвалидов. Я согласился. Будем работать", — говорит Андрей Романов (цитата URA. RU).
В пресс-службе тюменского правительства ни подтвердить, ни опровергнуть слова инвалида-общественника не смогли, сославшись на отсутствие информации.
Впрочем, сам Моор — все там же, Вконтакте — пишет, что
"в нелегком деле защиты прав инвалидов, кажется, нашел союзника. Надеюсь, что мы прямо со следующей недели начнем действовать сообща. И ни Андрей Александрович, ни его "соратники" не будут подвергать свои здоровье и жизнь опасности".
Напомним, что ранее, как рассказывала "Правда.Ру", тюменские инвалиды объявляли, что 20 января начнут массовую голодовку. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.
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