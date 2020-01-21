Голодовки инвалидов в Тюмени не будет: Романов и Моор договорились

Тюменский губернатор Александр Моор и Андрей Романов, общественник-инвалид, который ранее объявлял о массовой голодовке инвалидов, несогласных с политикой, проводимой властями региона в отношении людей с ограниченными возможностями, встретились и смогли договориться.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Вконтакте.

"Мы проговорили больше часа. И смогли достичь определенных договоренностей", — пишет Моор, не уточняя, впрочем, каких именно.

Известно только, что в Тюменской области, вероятно, будет организован "дублер регионального департамента соцразвития".

"Губернатор предложил мне возглавить общественную организацию при правительстве Тюменской области и заниматься решением проблем инвалидов. Я согласился. Будем работать", — говорит Андрей Романов (цитата URA. RU).

В пресс-службе тюменского правительства ни подтвердить, ни опровергнуть слова инвалида-общественника не смогли, сославшись на отсутствие информации.

Впрочем, сам Моор — все там же, Вконтакте — пишет, что

"в нелегком деле защиты прав инвалидов, кажется, нашел союзника. Надеюсь, что мы прямо со следующей недели начнем действовать сообща. И ни Андрей Александрович, ни его "соратники" не будут подвергать свои здоровье и жизнь опасности".

Напомним, что ранее, как рассказывала "Правда.Ру", тюменские инвалиды объявляли, что 20 января начнут массовую голодовку. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.