"Власти наплевать!" - в Тюмени инвалиды объявили о протестной голодовке

Отставка заместитителя губернатора Тюменской области и принесение публичных извинений губернатором Александром Моором — такие требования выдвинули члены общества инвалидов Тюмени. В противном случае они грозятся устроить бессрочную голодовку.

Активист общества инвалидов Тюмени, Андрей Романов — организатор протестной голодовки, говорит, что сейчас к акции готовы "как минимум" 10 человек.

Для чего эта голодовка

"Властям наплевать на нас, инвалидов. Они только обещают. Со всех сторон слышно: "доступная среда! равные возможности!" А на деле? Губернатор обещал установить в наземном переходе подъемники. И где они? Кстати, именно за это вранье мы требуем от него извинений", — говорит Романов.

Что же касается требования кардинального изменения карьеры Ольги Кузнечевских — отставки с поста заместителя губернатора, то к ее работе вопросов и претензий у будущих голодовщиков много. Суть их сводится к тому, что чиновница "несерьезно относится к инвалидам".

К слову, как сообщает ИА URA.RU, Кузнечевских уже подавала в суд против Романова иск о защите чести и деловой репутации, но проиграла.

Все всерьез. Хотя и опасно

А активист — инвалид настроен крайне серьезно: