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Источник Правда.Ру

"Власти наплевать!" - в Тюмени инвалиды объявили о протестной голодовке

Россия » Урал » Тюмень

Отставка заместитителя губернатора Тюменской области и принесение публичных извинений губернатором Александром Моором — такие требования выдвинули члены общества инвалидов Тюмени. В противном случае они грозятся устроить бессрочную голодовку.

Активист общества инвалидов Тюмени, Андрей Романов — организатор протестной голодовки, говорит, что сейчас к акции готовы "как минимум" 10 человек.

Для чего эта голодовка

"Властям наплевать на нас, инвалидов. Они только обещают. Со всех сторон слышно: "доступная среда! равные возможности!" А на деле? Губернатор обещал установить в наземном переходе подъемники. И где они? Кстати, именно за это вранье мы требуем от него извинений", — говорит Романов.

Что же касается требования кардинального изменения карьеры Ольги Кузнечевских — отставки с поста заместителя губернатора, то к ее работе вопросов и претензий у будущих голодовщиков много. Суть их сводится к тому, что чиновница "несерьезно относится к инвалидам".

К слову, как сообщает ИА URA.RU, Кузнечевских уже подавала в суд против Романова иск о защите чести и деловой репутации, но проиграла.

Все всерьез. Хотя и опасно

А активист — инвалид настроен крайне серьезно:

"Квартиру для проведения нашей акции я уже снял. Оплатил пока на две недели. Голодовку планируем начать 20 января. Пока нас 10. Может, в оставшиеся дни еще кто-то подтянется. Голодовка бессрочная. Но, честно признаюсь: не уверен, что долго продлится. Все же здоровье у нас не очень… Вполне возможно, что день-другой кого-то из нас увезут на "скорой". Я сам диабетик. Мне по часам питаться надо. Посмотрим, сколько продержусь. Но может хоть так власти нас заметят и поймут, что мы тоже люди. И потребности у нас есть. Возможностей только маловато", — говорит Романов.

Темы тюмень инвалиды голодовка андрей морозов
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