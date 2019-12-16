Эксперты ОЭСР высоко оценили успехи Москвы

В Германии состоялся Международный круглый стол "Города и регионы мира в достижении целей устойчивого развития ООН".

Мероприятие проводилось под эгидой Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Столица России является участником пилотного проекта ОЭСР "Региональные измерения целей устойчивого развития: структура и основные тенденции".

Наряду с Москвой, в данном проекте принимают участие регион Южная Дания, города Бонн (Германия), Китакююшу (Япония), Кордоба (Аргентина), Фландрия (Бельгия), Викен (Норвегия), Копавогюр (Исландия) и Парана (Бразилия).

На Международном круглом столе прозвучал доклад заместителя главы столичного Департамента экономической политики и развития Полины Крючковой. Эксперты и участники мероприятия ознакомились с опытом Москвы по измерению достижения целей устойчивого развития: опыт Москвы. Эксперты ОСЭР отметили, что государственные программы Правительства Москвы направлены на достижение целей устойчивого развития. Также эксперты нашли, что Москва использует новые подходы для реализации этих целей, применяет технологические новинки. Речь идет об умении оперировать административными данными и данными мобильных операторов для формирования индикаторов социально-экономического развития мегаполиса.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул значимость проекта: "Очень важно, что Москва стала участником значимого пилотного проекта ОСЭР для целей устойчивого развития на региональном уровне, а также то, что новаторский подход столицы по формированию индикаторов воспринят международным экспертным сообществом".

Данный проект носит комплексный характер, он принят в 2015 году и предусматривает действие до 2030 года. Комплекс целей для международного сотрудничества направлен на обеспечение сбалансированности трех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.