Депутат, подаривший чиновнику вазелин, объяснил свой поступок

Депутат Госдумы Вадим Булавинов не понял ажиотажа вокруг своего подарка. Он отмечает, что у вазелина "много разных применений". Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Булавинов подарил главе администрации Балахнинского района Нижегородской области и застройщику, выполнявшему строительные работы.

"Во-первых, сорвали национальный проект на год с лишним. Во-вторых, неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить", - объяснил свой поступок парламентарий.

Инцидент произошел во время открытия школы №10 в поселке Гидроторф. Выступая на церемонии открытия Вадим Булавинов подчеркнул, что постоянные переносы срока сдачи объекта в эксплуатацию увеличили затраты на его строительство на 80 миллионов рублей. Депутат подарил главе района банку вазелина и сказал "она вам пригодится".