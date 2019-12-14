Нижегородскому чиновнику подарили вазелин перед приездом главы региона

В поселке Гидроторф Нижегородской области прошла церемония открытия школы №10. Глава Администрации Балахнинского района, а также подрядчик получили из рук бывшего главы города, а ныне депутата Госдумы Вадима Булавинова банку вазелина. Об этом сообщил "Лайф".

Булавинов сказал "вам пригодится" и напомнил о скором визите главы региона с проверкой. Примечательно, что сроки строительства школы были сорваны на год и два месяца, а расходы увеличены на 80 миллионов рублей.