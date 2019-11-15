Красноярский край атаковали полярные лисы-песцы.
Животные ведут себя довольно смело: их можно увидеть во дворах, на дорогах и даже под окнами домов. Они просят есть, играют с собаками и бегают наперегонки с машинами.
Лисы-песцы - дружелюбные.
Местные жители даже уже стали давать клички неожиданным гостям города, а кто-то даже их дрессирует.
Специалисты напоминают, что песцы могут быть переносчиками бешенства, поэтому лучше держаться от них на расстоянии.
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