Жители Норильска играют с пришедшими в город песцами

Красноярский край атаковали полярные лисы-песцы.

Животные ведут себя довольно смело: их можно увидеть во дворах, на дорогах и даже под окнами домов. Они просят есть, играют с собаками и бегают наперегонки с машинами.

Лисы-песцы - дружелюбные.

Местные жители даже уже стали давать клички неожиданным гостям города, а кто-то даже их дрессирует.

Специалисты напоминают, что песцы могут быть переносчиками бешенства, поэтому лучше держаться от них на расстоянии.

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