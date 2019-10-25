Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой

Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Figaroв сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.

Эксперт считает, что успех России заключается в том, что она умеет говорить о договариваться со всеми. По мнению французского дипломата, прекращения боевых действий и мира в Сирии добилась именно Россия, а не США. Также он полагает, что меморандум, который был подписан между РФ и Турцией, де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах.

Де Глиниасти подчеркнул, что Россия отстояла принцип государственности Сирии. Но американцы по-прежнему сохраняют свое влияние в Сирии. тем не менее США вынуждены признать возросшее влияние Москвы. дипломат считает, что страны Европы, в частности Франция, полностью потеряли контроль над ситуацией и рискуют надолго уйти с Ближнего Востока.

Также Жан де Глиниасти коснулся вопроса отношений России и стран Африки.

Он отметил, что Россия еще с царских времен развивала отношения с Африкой, а во времена СССР еще и помогал жителям Африки в деле освобождения от колониального гнета.

Дипломат отметил, что кроме экономики, Россия имеет еще два столпа внешней политики великой державы: мягкую силу и безопасность.

Глиниасти отметил особенность РФ, которая заключается в том, что она — мировая держава, но она не имеет больших финансовых возможностей. Но эти недостатки Россия компенсирует высоким уровнем развития дипломатии.

Фото: twitter.com