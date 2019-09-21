Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться из-за взрыва баллона с газом

Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке мог начаться после взрыва газового баллона в кафе.

Об этом агентству новостей РИА сообщил представитель администрации Приморья.

По словам источника, газовый баллон при взрыве отбросило на другую сторону улицу.

Примечательно, что представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил версию о том, что причиной пожара в торговом центре "Максим" мог стать взрыв газового баллона. Источник отметил, что какие-либо версии пожара выдвигать пока рано.

Пожар в ТЦ "Максим" начался вчера 21 сентября, в 23:00 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров. Сообщается, что в торговом центре частично обрушились конструкции.

Пожар удалось локализовать лишь спустя несколько часов после его начала.