Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке мог начаться после взрыва газового баллона в кафе.
Об этом агентству новостей РИА сообщил представитель администрации Приморья.
По словам источника, газовый баллон при взрыве отбросило на другую сторону улицу.
Примечательно, что представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил версию о том, что причиной пожара в торговом центре "Максим" мог стать взрыв газового баллона. Источник отметил, что какие-либо версии пожара выдвигать пока рано.
Пожар в ТЦ "Максим" начался вчера 21 сентября, в 23:00 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров. Сообщается, что в торговом центре частично обрушились конструкции.
Пожар удалось локализовать лишь спустя несколько часов после его начала.
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