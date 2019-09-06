Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Правительство РФ, возможно, создало рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста, заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его данным, пенсионный возраст могут поднять до 70 лет как для мужчин, так и для женщин. Группа, полагает Рашкин, имеет тот же состав, что и при первой пенсионной реформе.

Подтверждающими документами парламентарий при этом не располагает, но одним из косвенных подтверждений считает сообщение минздрава о резко возросшей продолжительности жизни в России. По мнению Рашкина, текущими итогами реформы в кабмине недовольны, поэтому понадобился второй этап. По времени его реализации депутат не может ничего сообщить - "сегодня информации нет".

По данным "Независимой газеты", недовольство пенсионной реформой высказывали и в Счетной палате. Среди экспертов также продолжаются дискуссии о том, какой же пенсионный возраст подходит для России. Так, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что новая планка занижена для женщин и завышена для мужчин.

Комментариев от минтруда и Пенсионного фонда на данный момент нет.

Напомним, в январе 2019 года вступил в силу закон о новой "планке" пенсионного возраста: до 2028 года он будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало законопроект о выходе на негосударственную пенсию при поддержке НПФ со старого "рубежа" — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.