Правительство поддержало ранний выход на негосударственную пенсию

Кабмин поддержал законопроект о возможности выхода на негосударственную пенсию раньше, чем официально наступит пенсионный возраст.

По данным РИА "Новости", в этом случае минимальный возраст для мужчин будет 60 лет, для женщин - 55, как и пенсионный возраст до январской реформы. Более ранние сроки возможны для инвалидов, работников Севера и прочих категорий, имеющих право на досрочную пенсию от ПФР.

Однако из некоммерческих пенсионных фондов невозможны будут выплаты по продолжительности трудового стажа и прочих видов деятельности, с которых шли взносы в ПФР. Исключение этих положений должно, по мнению депутатов, стимулировать самозанятых и граждан, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению пенсий.

"Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с политологом и публицистом Леонидом Крутаковым, который рассказывал о том, зачем властям нужна пенсионная реформа.