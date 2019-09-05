Кабмин поддержал законопроект о возможности выхода на негосударственную пенсию раньше, чем официально наступит пенсионный возраст.
По данным РИА "Новости", в этом случае минимальный возраст для мужчин будет 60 лет, для женщин - 55, как и пенсионный возраст до январской реформы. Более ранние сроки возможны для инвалидов, работников Севера и прочих категорий, имеющих право на досрочную пенсию от ПФР.
Однако из некоммерческих пенсионных фондов невозможны будут выплаты по продолжительности трудового стажа и прочих видов деятельности, с которых шли взносы в ПФР. Исключение этих положений должно, по мнению депутатов, стимулировать самозанятых и граждан, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению пенсий.
"Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с политологом и публицистом Леонидом Крутаковым, который рассказывал о том, зачем властям нужна пенсионная реформа.
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