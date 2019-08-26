Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака

Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Об этом сообщает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отчете Росгидромета сообщается, что облако радиоактивных инертных газов появилось из-за распада изотопов бария, лантана и стронция.

Согласно предоставленной информации, в данный момент в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе Архангельске и Северодвинске техногенные радионуклида замечены не были.

Напомним, что 8 августа текущего года на военном полигоне под Северодвинском прогремел взрыв. Инцидент унес жизни пяти сотрудников "Росатома". Сразу же после взрыва появилась информация о том, что допустимый уровень радиации в регионе был превышен в несколько раз.

Тогда же сообщалось о том, что повышение уровня радиации связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер заявил, что взрыв на военном полигоне в Архангельской области связан с попытками российских военных специалистов создать новые образцы ядерного вооружения.

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