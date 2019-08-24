Алтайский край возглавил рейтинг регионов РФ по числу больных ожирением

Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг регионов по уровню заболеваемости ожирением среди населения.

Первое место рейтинга досталось Алтайскому краю. Там в минувшем году на 100 тысяч человек приходилось 5566,8 случаев ожирения.

На втором месте с 2711,4 случаями на 100 тысяч человек оказалась Курганская область.

Замкнула тройку лидеров рейтинга регионов РФ по уровню заболеваемости ожирением среди населения Тюменская область — 2634,9 случаев на 100 тысяч человек.

Самый малый же уровень заболеваемости ожирением Минздрав РФ выявил в Приморском крае — лишь 387,6 случаев на 100 тысяч населения.