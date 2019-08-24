Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг регионов по уровню заболеваемости ожирением среди населения.
Первое место рейтинга досталось Алтайскому краю. Там в минувшем году на 100 тысяч человек приходилось 5566,8 случаев ожирения.
На втором месте с 2711,4 случаями на 100 тысяч человек оказалась Курганская область.
Замкнула тройку лидеров рейтинга регионов РФ по уровню заболеваемости ожирением среди населения Тюменская область — 2634,9 случаев на 100 тысяч человек.
Самый малый же уровень заболеваемости ожирением Минздрав РФ выявил в Приморском крае — лишь 387,6 случаев на 100 тысяч населения.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.