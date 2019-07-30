Рост тарифов на ЖКУ в Москве не превышает уровень инфляции

"Вечерней Москве" рассказали, каким будет повышение стоимости коммунальных услуг, как москвичи смогут сэкономить на платежах, и какие шаги предпринимает Правительство столицы для снижения платежной нагрузки на население.

Напомним, плановое изменение тарифов на ЖКУ началось с 1992 года. Наиболее существенный скачок произошел в 2010 году, когда услуги выросли в цене сразу на 22 процента при инфляции в 7,8 процента. За последующие московскому правительству удалось замедлить рост тарифов почти в 10 раз, в этом году повышение составит всего 2,6 процента по сравнению с прошлогодним ростом тарифов.

"Последние пять лет рост тарифов на ЖКУ в столице не превышает уровень инфляции", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов. Стоимость ряда услуг и вовсе осталась на уровне января прошлого года: это минимальный взнос за капремонт, ставки платы за наем, содержание жилого помещения.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Правительство столицы придерживается политики минимизации тарифов на воду, газ и электричество.

"Большое количество москвичей, а это более 3,5 миллиона человек, пользуются льготами и субсидиями при оплате ЖКУ", — рассказал вице-мэр.

Согласно расчетам, в Москве для семьи из трех человек, живущих в 64-метровой квартире с приборами учета, рост платежа в среднем составит 53 рубля на человека. Отмечается, что тарифы на ЖКУ в столице России в несколько раз меньше, чем стоимость аналогичных услуг в других крупных городах мира. Приводятся данные агентства Eurostat, согласно которым цены на газ, электричество и водоснабжение в столице России для населения одни из самых низких по сравнению с городами Европы.