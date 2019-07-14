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Источник Правда.Ру

Власти Петербурга требуют справку о том, что Стругацкий был писателем

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург print

Комитет по культуре Санкт-Петербурга потребовал справку о том, что Борис Стругацкий действительно был писателем.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат городского заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Отметим, что Борис Вишневский является одним из инициаторов установки мемориальной доски на доме, в котором жил Борис Стругацкой в Санкт-Петербурге. В Facebook депутат написал, что его "в общем, трудно удивить", но у Комитета по культуре культурной столицы России это получилось.

По словам Вишневского, чиновники запросили справку о том, что Борис Стругацкий действительно был писателем — без нее они якобы не уверены в этом.

Пришлось, рассказывает депутат, звонить в Союз писателей Санкт-Петербурга и просить сделать справку. Там, указал Вишневский, заявили, что справку, конечно, напишут.

Памятную доску планируется установить на фасаде дома № 4 по улице Победы.

Напомним, что знаменитый советский и российский писатель Борис Натанович Стругацкий скончался в ноябре 2012 года. В соавторстве со своим братом Аркадием он написал десятки произведений, ставших настоящей классикой мировой научной фантастики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москве неизвестные натерли буквы на памятнике писателю и лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну так, чтобы выступило слово "лжец".

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Темы книги власть писатель петербург стругацкие литература санкт-петербург
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