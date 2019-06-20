В Москве неизвестные натерли буквы на памятнике писателю и лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну так, что выступило слово "лжец".
Вдова именитого писателя Наталья сообщила, что не собирается обращаться в полицию. Надпись ведь не испортили, подчеркнула она, а "поработали над ней" — просто стерли с "лишних букв" слой грязи и пыли.
Также женщина назвала неизвестных активистов "отморозками".
Отметим, что творчество Александра Солженицына вот уже не первый десяток лет подвергается критике. Основная претензия заключается в том, что писатель в своих произведениях приводил несоответствующее архивным данным числа репрессированных, а также оправдывал советских военнопленных за сотрудничество с немцами во время Великой отечественной войны.
Памятник Солженицыну был открыт в декабре минувшего года.
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