Главное следственное управление по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела против Алексея Коваля, который занимает должность первого заместителя главы Балашихи. Коваля обвиняют в получении взятки в размере 4 миллионов рублей.
Расследование установило, что Алексей Коваль получал взятки с лета 2018 года от гендиректора одной из строительных компаний, которая занималась ремонтом и обслуживанием автодорог. Чиновник получил около 4 миллионов рублей за то, что был покровителем строительной компании, помогал ей заключать контракты и закрывал глаза на качество ремонтных работ.
Ранее несколько источников утверждали, что СК проводил обыски в администрации Балашихи и изымал документы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о наркоторговцах из Балашихи, которые также являлись действующими сотрудниками МВД.
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