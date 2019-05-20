Россиянка связала сына и оставила на ночь в сарае за прогулы

Жительница Омской области связала своего 10-летнего сына и оставила на ночь в сарае за прогул школы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



Приемная мать морила голодом сына ради пособий

Как уточняют в полиции, 39-летняя женщина избила мальчика ремнем, а затем вместе со своей 19-летней дочерью затащила его в сарай. Мать затолкала в рот сына носки, выключила свет и заперла на ночь.

Школьник смог освободиться и вылезти из сарая через окно. Он прибежал домой к другу, мать которого вызвала сотрудников правоохранительных органов. Экспертиза зафиксировала на теле мальчика множество ушибов и кровоподтеков.

В отношении матери школьника возбуждено уголовное дело по статьям 117 и 127 Уголовного кодекса. Мальчик временно находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.