Россиянка связала сына и оставила на ночь в сарае за прогулы

Жительница Омской области связала своего 10-летнего сына и оставила на ночь в сарае за прогул школы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Как уточняют в полиции, 39-летняя женщина избила мальчика ремнем, а затем вместе со своей 19-летней дочерью затащила его в сарай. Мать затолкала в рот сына носки, выключила свет и заперла на ночь.
Школьник смог освободиться и вылезти из сарая через окно. Он прибежал домой к другу, мать которого вызвала сотрудников правоохранительных органов. Экспертиза зафиксировала на теле мальчика множество ушибов и кровоподтеков.
В отношении матери школьника возбуждено уголовное дело по статьям 117 и 127 Уголовного кодекса. Мальчик временно находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
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