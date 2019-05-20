Сочинцы начали получать бесплатную рыбу для борьбы с комарами

Эколого-биологический центр города Сочи рассказал о бесплатной выдаче рыбы гамбузии жителям города. Экологи раздают гамбузию сочинцам, чтобы они с ее помощью боролись с комарами.
В центре все желающие могут получить гамбузию, которая поедает личинки комаров, а также памятку о правилах содержания рыбы. Экологи были вынуждены пойти на такой шаг из-за массового увеличения популяции комаров. Это произошло из-за отказа городских властей выделять средства на борьбу с насекомыми, которая стоит немалых денег.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала список из десяти растений, которые отпугивают комаров.
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