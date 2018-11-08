Если из года в год каждый теплый сезон вы не можете избавиться от комаров на даче или дома и страдаете от их укусов и мешающего спать по ночам писка, то эта статья для вас.
Просто посадите у себя эти растения, и они помогут вам избавиться от надоедливых кровососов!
Выращивать это растение можно где угодно, а полезных свойств при этом у него масса! Кроме придания приятного запаха всему помещению, эта трава отлично отпугивает комаров от нахождения рядом с вами и вашей семьей.
И тот, и другой, и третий вид мяты избавляют от насекомых куда эффективнее специализированных аэрозолей! Более того,
Часто это растение используют при создании спреев против комаров, потому как его запах отталкивает их и в то же время вполне приятен для человеческого носа.
Если в вашем саду еще нет герани, то срочно обзаведитесь ею!
Пару свежих листьев этого растения размельчите, разотрите между ладонями и нанесите на все участки тела. Таким образом, никакое химическое вмешательство в виде аэрозолей вам не понадобится!
Это растение не столько отпугивает комаров, сколько помогает снять боль от их укуса. Просто измельчите листья цитронеллы и нанесите на место укуса. По желанию можно сделать с ней и другими растениями мазь.
Масло лаванды пропитывает сад весьма приятным запахом, а москитов, напротив, таким образом прогоняет.
Этот цитрусовый аромат выполняет очень важную функцию. Вредных насекомых, таких как комары, он отпугивает. А полезных, например, шмелей, притягивает.
Помимо этого, он также используется и в лечебных целях после укусов. Листья измельчаются и смешиваются в особую мазь, которая затем наносится на поврежденные места.
Это очень красивые цветы, которые, к тому же, выращивать совсем не трудно ввиду их неприхотливости. Они помогают отпугивать надоедливых насекомых за счет содержания в нём пиретрума, используемого во многих средствах по избавлению от комаров.
Это растение, подобно остальным, прекрасно справится с задачей отпугивания комаров. Более того, в смеси с другими вышеперечисленными оно может стать хорошей мазью для снятия воспаления и болевых ощущений.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.