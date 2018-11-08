Десять растений, которых боятся комары

Если из года в год каждый теплый сезон вы не можете избавиться от комаров на даче или дома и страдаете от их укусов и мешающего спать по ночам писка, то эта статья для вас.

Просто посадите у себя эти растения, и они помогут вам избавиться от надоедливых кровососов!

Перечисляем эффективные растения от комаров:

1. Базилик

Выращивать это растение можно где угодно, а полезных свойств при этом у него масса! Кроме придания приятного запаха всему помещению, эта трава отлично отпугивает комаров от нахождения рядом с вами и вашей семьей.

2. Кошачья, перечная и блошиная мята

И тот, и другой, и третий вид мяты избавляют от насекомых куда эффективнее специализированных аэрозолей! Более того,

первая очень понравится кошкам и полезна для правильной работы их желудка,

а вторую и третью можно смело использовать в качестве отвара для чая.

3. Сейба

Часто это растение используют при создании спреев против комаров, потому как его запах отталкивает их и в то же время вполне приятен для человеческого носа.

4. Герань

Если в вашем саду еще нет герани, то срочно обзаведитесь ею!

Во-первых, она прекрасно украшает земельный участок или подоконник.

Во-вторых, мешает комарам приблизиться к вам!

5. Мелисса

Пару свежих листьев этого растения размельчите, разотрите между ладонями и нанесите на все участки тела. Таким образом, никакое химическое вмешательство в виде аэрозолей вам не понадобится!

6. Цитронелла

Это растение не столько отпугивает комаров, сколько помогает снять боль от их укуса. Просто измельчите листья цитронеллы и нанесите на место укуса. По желанию можно сделать с ней и другими растениями мазь.

7. Лаванда

Масло лаванды пропитывает сад весьма приятным запахом, а москитов, напротив, таким образом прогоняет.

8. Лимонный тимьян

Этот цитрусовый аромат выполняет очень важную функцию. Вредных насекомых, таких как комары, он отпугивает. А полезных, например, шмелей, притягивает.

Помимо этого, он также используется и в лечебных целях после укусов. Листья измельчаются и смешиваются в особую мазь, которая затем наносится на поврежденные места.

9. Бархатцы

Это очень красивые цветы, которые, к тому же, выращивать совсем не трудно ввиду их неприхотливости. Они помогают отпугивать надоедливых насекомых за счет содержания в нём пиретрума, используемого во многих средствах по избавлению от комаров.

10. Розмарин

Это растение, подобно остальным, прекрасно справится с задачей отпугивания комаров. Более того, в смеси с другими вышеперечисленными оно может стать хорошей мазью для снятия воспаления и болевых ощущений.

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