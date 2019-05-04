Сергей Лавров встретится с коллегой из Венесуэлы в Москве 5 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со своим коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве в воскресенье, 5 мая.
Предстоящие переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран в субботу анонсировал российский МИД, уточняет портал газеты "Известия".
Напомним, что накануне ситуацию в Венесуэле в ходе телефонного разговора обсудили между собой президент России Владимир Путин и Дональд Трамп. Российский лидер заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела республики неприемлемо, поскольку данный шаг подрывает перспективы урегулирования кризиса.
В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной фазы операции "Свобода", цель которой заключается в свержении действующего президента страны Николаса Мадуро.
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