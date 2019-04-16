Житель села в Костромской области во время уборки нашел во дворе боевые гранаты

Житель деревни Коряково в Костромской области нашел в своем дворе пять боевых гранат.



При строительстве храма в Москве нашли снаряды времен ВОВ / Новости от 16.11.2018 18:18

О любопытном инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии — федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что мужчина обнаружил гранаты во время очередной ежегодной весенней уборки на своей придомовой территории. Житель Костромской области незамедлительно обратился в полицию, а полицейские уже сообщили о необычной находке в Росгвардию.

Инженерно-техническая группа ОМОН, прибывшая на место, идентифицировала предметы как "ручные гранаты оборонительные".

В пресс-службе Росгвардии отметили, что хоть гранаты и было боевыми, но не имели запалов.

В данный момент стражи правопорядка и полицейские устанавливают, откуда во дворе сельского дома могли появиться боевые гранаты.

Специалисты также напомнили, как следует себя вести при обнаружении гранат или каких-либо других боевых снарядов. Ни в коем случае, предупреждают эксперты, не стоит прикасаться к предметам или перемещать их. Необходимо, подчеркивают они, сразу же сообщить о находке в правоохранительные органы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Курской области ребенок погиб в результате взрыва гранаты времен Великой Отечественной войны. Два его приятеля, находившиеся во время взрыва рядом, чудом выжили, сообщают местные средства массовой информации.

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