Депутат из Северобайкальска получил в аренду озеро под видом участка земли

Следственное управление СК РФ по Бурятии возбудило уголовное дело в отношении администрации Северо-Байкальского района по факту незаконной передачи в аренду депутату местного городского совета участка земли, который оказался озером, входящим в гидросистему Байкала. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Бурятии.
Нарушение раскрылось в ходе проведения прокурорской проверки. Как установили следователи межрайонной природоохранной прокуратуры, под видом "земельного участка", переданного депутату под "сельскохозяйственную деятельность сроком на 49 лет", в аренду было передано озеро в районе губы Большая Косы. Этот водный объект имеет гидрологическую связь с Байкалом и находится в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
"Предоставление объекта, находящегося в федеральной собственности, не входит в полномочия органа местного самоуправления. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков", - заявили в прокуратуре.
В настоящее время незаконный договор аренды расторгнут сторонами в добровольном порядке, а несуществующий "земельный участок", по решению суда, снят с государственного кадастрового учета.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что строительство завода по производству питьевой воды на Байкале приостановлено согласно решению суда. Судебное решение принято из-за выявления нарушений по результатам проведенной прокурорской проверки. Работы по строительству предприятия приостановлены до времени устранения всех нарушений.
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Опубликовано обращение депутата Сахалинской Думы Светланы Ивановой
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