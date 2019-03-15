Суд приостановил строительство завода по розливу воды на Байкале

Строительство завода по производству питьевой воды на Байкале приостановлено согласно решению суда. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Иркутской области.
Судебное решение принято из-за выявления нарушений по результатам проведенной прокурорской проверки. Работы по строительству предприятия приостановлены с 15 марта до времени устранения всех нарушений.
Отмечается, что на месте стройки сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора обнаружили следы разлива нефтепродуктов, а на окраинах стройплощадки - производственные отходы. Завод строится на болоте, где обитают редкие птицы, внесенные в Красную книгу, добавляют в российском Совете по правам человека.
"Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы", - пояснили в прокуратуре.
По мнению представителей надзорного ведомства, компания, занимающаяся строительством предприятия, нарушила требования федеральных законов: "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 11 марта российский стилист и поп-исполнитель Сергей Зверев получил предписание явиться в полицию для составления протокола об административном правонарушении. Звереву грозит штраф до 20 тысяч рублей за одиночный пикет против строительства завода.
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