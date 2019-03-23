Севастопольский государственный университет планирует открыть филиал в Сирии

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев сообщил, что вуз рассматривает возможность открытия филиала в Сирии для подготовки квалифицированных кадров.
"Эту инициативу проявили сами сирийцы. К нам обращались представители бизнеса и высшей школы, чтобы мы начали реализовывать образовательные программы на территории Сирии. Мы осторожно подошли к этому вопросу, проработали его, и выяснили, что такое возможно", — сообщил ректор СевГУ.
По словам Владимира Нечаева, рассматривается вариант постепенного входа вуза на территорию Сирии. Изначально будет открыто представительство университета, которое позволит привлекать сирийцев для обучения в Севастополе. Затем будет проведена работа по заключение договоренностей с местными структурами. Уже после этого, вуз сможет открыть филиал и начать обучение студентов непосредственного в Сирии.
Также Владимир Нечаев рассказал о специальностях, которые могут стать наиболее востребованными в Сирии. По его словам, сейчас государство нуждается в строителях, инженерах, информационных специалистах, экономисты, медики и т. д.
Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что по информации ООН более 3 миллионов сирийских детей не могут получить даже среднее образование. По данным Агентства по делам беженцев ООН, за время сирийского конфликта погибли 128 тысяч человек, в том числе около 100 тысяч детей, пострадали свыше 2 миллионов сирийцев.
Читайте также:
ООН: Почти 3 млн детей в Сирии не могут ходить в школы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?