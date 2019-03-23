Севастопольский государственный университет планирует открыть филиал в Сирии

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев сообщил, что вуз рассматривает возможность открытия филиала в Сирии для подготовки квалифицированных кадров.

Владимир Нечаев

"Эту инициативу проявили сами сирийцы. К нам обращались представители бизнеса и высшей школы, чтобы мы начали реализовывать образовательные программы на территории Сирии. Мы осторожно подошли к этому вопросу, проработали его, и выяснили, что такое возможно", — сообщил ректор СевГУ.

По словам Владимира Нечаева, рассматривается вариант постепенного входа вуза на территорию Сирии. Изначально будет открыто представительство университета, которое позволит привлекать сирийцев для обучения в Севастополе. Затем будет проведена работа по заключение договоренностей с местными структурами. Уже после этого, вуз сможет открыть филиал и начать обучение студентов непосредственного в Сирии.

Также Владимир Нечаев рассказал о специальностях, которые могут стать наиболее востребованными в Сирии. По его словам, сейчас государство нуждается в строителях, инженерах, информационных специалистах, экономисты, медики и т. д.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что по информации ООН более 3 миллионов сирийских детей не могут получить даже среднее образование. По данным Агентства по делам беженцев ООН, за время сирийского конфликта погибли 128 тысяч человек, в том числе около 100 тысяч детей, пострадали свыше 2 миллионов сирийцев.

Читайте также:

ООН: Почти 3 млн детей в Сирии не могут ходить в школы