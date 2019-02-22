Школьнику пригрозили штрафом за фотографию потопа

Директор одной из пермских школ пригрозила ученику штрафом за размещение в сети фотографий и видео потопа в учебном заведении, об этом сообщает местное издание "В курсе.ру".
Инцидент произошел в среду, 20 февраля, в самом начале учебного дня. Недавно построенную школу в Перми затопило из-за неисправности в установленной автоматизированной вентиляционной системе, и один из учащихся сделал фотографии последствий поломки, которые затем выложил в сеть. На кадрах видны лужи и куски плитки, обвалившейся с потолка здания.
Позднее подростка вызвала директор школы и пригрозила школьнику штрафом в пять тысяч рублей за несогласованное размещение фотографий и видео. "Мне сказали, что там какая-то статья в уставе школы. Так написано, что снимать нельзя, но в Конституции написано, что снимать в общественных местах можно, но их не волнует", - рассказал ученик.
Он добавил, что никаких претензий к администрации школы и к учителям у него нет. Ответственность за произошедшее должна, по его мнению, понести компания, построившая школу, поскольку затопление происходит уже во второй раз.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученика частного лицея в Санкт-Петербурге отстранили от занятий из-за "слишком яркого" цвета волос. Директор пригрозила школьнику полным отстранением от занятий, если он не перекрасит волосы в цвет, который не будет нарушать внутренний устав школы.
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