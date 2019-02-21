Питерского лицеиста отстранили от учебы из-за цвета волос

Ученика частного лицея в Санкт-Петербурге отстранили от занятий из-за "слишком яркого" цвета волос, сообщает агенство "Росбалт", ссылаясь на слова адвоката семьи мальчика.

Школьник покрасил волосы в цвет блондина и, по словам классного руководителя, не нарушил запретов учебного заведения, цвет был неяркий и естественный. Однако заместитель директора школы и директор потребовали от подростка перекраситься, поскольку посчитали цвет волос школьника не соответствующим внутренним правилам.

Позднее ученика отстранили от занятий, посадили в учительскую, где продержали семь уроков, запрещая выходить на переменах в коридор.

По словам адвоката семьи, директор пригрозила отстранить мальчика от занятий, если тот не перекрасит волосы. Семья школьника с мнением педагогов не согласна и намерена обратиться в прокуратуру.

Напомним, что согласно закону "Об образовании", учебные заведения не могут запретить своим ученикам иметь неформальный внешний вид, а любые подобные ограничения носят лишь рекомендательный характер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американскую школьницу выгнали из школы за слишком рыжий цвет волос. В первый же учебный день девушку отправили домой, так как цвет ее волос посчитали слишком "вызывающим". Как ей объяснило руководство школы штата Алабама, ее волосы отвлекают одноклассников.

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