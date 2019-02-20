Спикер Совфеда предложила ввести выработку для медиков, обучавшихся на бюджете

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением обязать выпускников медицинских вузов отрабатывать затраченные средства на их обучение. Начинающие медики должны будут отработать определенный срок по специальности.

"Так больше не может продолжаться. Вузы проводят подготовку большей части медиков на бюджетной основе. Затрачивают колоссальные средства, ведь обучение медика проходит 8-9 лет. А студенты-выпускники идут работать менеджерами. Необходимо это изменить", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Спикер предложила заключать со студентами госконтракт, по которому студент обязуется после выпуска отработать определенное время в сфере здравоохранения. Матвиенко считает, что возврат средств за обучение — это нормальная практика, к которой должно прийти государства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе властей сохранить стипендию для студентов-троечников, но только в том случае, если они учатся и работают по специальности.

Фото: kremlin.ru

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