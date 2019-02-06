В Госдуме предложили сохранить стипендию студентам-троечникам

Депутат Государственный Думы РФ Евгений Шулепов предложил сохранить стипендию студентам, получившим за сессию "тройки", если они совмещают учебу и работу по специальности. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

Шулепов подчеркнул, что выбор работы по специальности сразу после поступления в вуз показывает, что студент выбрал свою профессию осознанно. В связи с чем государство должно поддерживать таких учащихся, поскольку зачастую они не имеют большого заработка, отметил народный избранник.

"Студентам приходится соглашаться на бесплатные стажировки и низкую зарплату, чтобы иметь возможность учиться и нарабатывать опыт. Поддержка со стороны государства им не повредит", - подвел итог разговору депутат.

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы от ЛДПР разработал проект закона, который бы позволял мужчинам по рождению ребенка брать 10-дневный оплачиваемый отпуск. Свою инициативу политик направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину. Позднее, министр прокомментировал инициативу о введении десятидневного декретного отпуска. По его мнению, этот вопрос необходимо обсуждать с работодателями для оценки загруженности.

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