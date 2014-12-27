Украинская община призвала Зеленского забыть о возвращении Крыма

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского лидера Владимира Зеленского перестать строить "фантомные планы" по возвращению полуострова в состав Украины. Она также напомнила, что обсуждение граждан другого государства считает "дурным тоном" в дипломатии.

"Крым верен своему выбору"

"Господин Зеленский, поймите раз и навсегда: здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это ещё в 2014 году", - заявила Гридчина.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Украина закрыла проезд для автомобилей в Крым в 2014 году.

Украина прекратила в субботу пропускать легковые автомобили через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп" на границе с Республикой Крым. Украинская государственная инспекция по наземному транспорту потребовала от компаний-перевозчиков прекратить и автобусные рейсы на полуостров, передает "Интерфакс".

На границе людям приходится покидать легковые машины и добираться до места пешком.

Руководством крымской таможни принято согласованное с Пограничной службой ФСБ России решение: выделить транспорт для перемещения граждан к пунктам пропуска на российской стороне границы.

Напомним, что Киев в одностороннем порядке запретил движение поездов между Крымом и украинскими городами, которое прекратится 29 декабря.

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