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Источник Правда.Ру

Получить загранпаспорт станет еще сложнее

Россия

С 3 августа увеличился размер государственный пошлины на получение заграничного паспорта и водительского удостоверения нового типа, передает РИА Новости.

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Фото: Fotodom.ru

В начале июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Закон вступил в силу через после официального опубликования.

Заграничный паспорт нового поколения подорожает на 30% - с 3,5 тыс до 5 тыс рублей для взрослых и на 40% - с 1,5 тыс до 2,5 тыс рублей.

Что касается водительского удостоверения, размер пошлины составит три тысячи рублей (ранее соответствующая услуга стоила две тысячи рублей). Документ о регистрации транспортного средства подорожает в три раза - с 500 до 1,5 тыс рублей.

Как рассказали авторы инициативы, введение закона обуславливается ростом затрат государственного бюджета на предоставление услуг по выдаче документов нового поколения.

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Темы документы загранпаспорт государственный бюджет водительского удостоверение
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