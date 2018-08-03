Получить загранпаспорт станет еще сложнее

С 3 августа увеличился размер государственный пошлины на получение заграничного паспорта и водительского удостоверения нового типа, передает РИА Новости.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "Об увеличении сбора за выдачу ряда документов с электронным чипом". Закон вступил в силу через после официального опубликования.
Заграничный паспорт нового поколения подорожает на 30% - с 3,5 тыс до 5 тыс рублей для взрослых и на 40% - с 1,5 тыс до 2,5 тыс рублей.
Что касается водительского удостоверения, размер пошлины составит три тысячи рублей (ранее соответствующая услуга стоила две тысячи рублей). Документ о регистрации транспортного средства подорожает в три раза - с 500 до 1,5 тыс рублей.
Как рассказали авторы инициативы, введение закона обуславливается ростом затрат государственного бюджета на предоставление услуг по выдаче документов нового поколения.
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