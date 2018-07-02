Во ФСИН рассказали, кем забиты российские зоны

Недавно Федеральная служба исполнения наказаний представила на суд общественности информацию о том, за какого рода преступления чаще всего отбывали наказание в российских тюрьмах за последние пять лет.
Так, в минувшем году подавляющее большинство заключенных в Российской Федерации отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками — 136 029 человек. На почетном втором месте идут убийцы — их в 2017 году отбывало наказание 122 905 человек. Воруют в России гораздо реже, чем убивают — во всяком случае, так гласит статистика. В минувшем году за воровство было осуждено 73 493 человека, а за разбой — 34 346. Пятое место по популярности занимают грабежи — за данный вид преступления в 2017 году отбывали наказание 27 382 человека.
Интересно, как изменилась статистика за последние пять лет. Так, в 2012 году подавляющее большинство заключенных в тюрьмах Российской Федерации отбывали срок за убийства. Преступления же, связанные с наркотиками, занимали второе по популярности место. Затем, как и в году 2017, шли кражи. А вот с применением оружия на россиян в тот год было совершено больше нападений, чем в 2017 — далее в 2012 году, согласно статистике, идут разбой, а лишь потом грабежи.
Стоит также отметить, что по сравнению с 2012 годов количество заключенных в Российской Федерации значительно уменьшилось — с 585 020 человек до 495 139.
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