Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена

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24 марта 2024 года в Малом зале выступит музыкальная чета Поспеловых — скрипач Сергей Поспелов и пианистка Маргарита Поспелова. В концерте также примет участие виолончелист Федор Землеруб.

Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Сергея Поспелова называют одним из самых ярких современных скрипачей-виртуозов и высоко оценивают его уровень мастерства. После одного из концертов критики написали:

"Настолько проникновенной оказалась игра Сергея Поспелова, что даже сцена, которая еще минуту назад выглядела совсем обычно, с появлением на ней скрипача словно превратилась в какое-то удивительное, сакральное место, куда ступить может не каждый. Будто рядом с нами неизвестно откуда вдруг вырос, окреп и возвысился музыкальный Олимп…"

Сам же Сергей так говорит о своих достижениях:

"Я искренне стараюсь каждый раз играть эмоционально — как в последний раз. Мне в жизни очень помогают слова моего педагога Эдуарда Грача: "Кто играет, как пламя, никогда не сгорает, а кто играет, как лед — сгорает дотла".

Скрипач-виртуоз часто выступает в творческом тандеме со своей супругой пианисткой Маргаритой Поспеловой. Она лауреат престижных международных конкурсов и регулярный участник крупных фестивалей. Ее приглашают лучшие концертные залы России — Большой и Малый залы консерватории, Международный Дом музыки, Концертный зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и другие.

В этот раз дуэт Поспеловых совместно с Фёдором Землерубом исполнит камерные сочинения Брамса и Бетховена.

В программе:

И. БРАМС

Соната №1 для скрипки и фортепиано соль мажор, соч. 78

Скерцо для скрипки и фортепиано до минор

Два венгерских танца №№17, 5

Трио №3 для фортепиано, скрипки и виолончели до минор, соч. 101

Соната №1 для скрипки и фортепиано соль мажор, соч. 78 Скерцо для скрипки и фортепиано до минор Два венгерских танца №№17, 5 Трио №3 для фортепиано, скрипки и виолончели до минор, соч. 101 Л. ван БЕТХОВЕН

Трио №4 для фортепиано, скрипки и виолончели си-бемоль мажор, соч. 11

Начало концерта в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала консерватории: Б. Никитская, 13/6.