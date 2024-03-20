Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена

24 марта 2024 года в Малом зале выступит музыкальная чета Поспеловых — скрипач Сергей Поспелов и пианистка Маргарита Поспелова. В концерте также примет участие виолончелист Федор Землеруб.
Сергея Поспелова называют одним из самых ярких современных скрипачей-виртуозов и высоко оценивают его уровень мастерства. После одного из концертов критики написали:
"Настолько проникновенной оказалась игра Сергея Поспелова, что даже сцена, которая еще минуту назад выглядела совсем обычно, с появлением на ней скрипача словно превратилась в какое-то удивительное, сакральное место, куда ступить может не каждый. Будто рядом с нами неизвестно откуда вдруг вырос, окреп и возвысился музыкальный Олимп…"
Сам же Сергей так говорит о своих достижениях:
"Я искренне стараюсь каждый раз играть эмоционально — как в последний раз. Мне в жизни очень помогают слова моего педагога Эдуарда Грача: "Кто играет, как пламя, никогда не сгорает, а кто играет, как лед — сгорает дотла".
Скрипач-виртуоз часто выступает в творческом тандеме со своей супругой пианисткой Маргаритой Поспеловой. Она лауреат престижных международных конкурсов и регулярный участник крупных фестивалей. Ее приглашают лучшие концертные залы России — Большой и Малый залы консерватории, Международный Дом музыки, Концертный зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и другие.
В этот раз дуэт Поспеловых совместно с Фёдором Землерубом исполнит камерные сочинения Брамса и Бетховена.
В программе:
Начало концерта в 19:00.
Адрес Малого зала консерватории: Б. Никитская, 13/6.
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