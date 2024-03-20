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Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена

2:13
Культура

24 марта 2024 года в Малом зале выступит музыкальная чета Поспеловых — скрипач Сергей Поспелов и пианистка Маргарита Поспелова. В концерте также примет участие виолончелист Федор Землеруб.

Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Фото: Пресс-служба Московской Консерватории

Сергея Поспелова называют одним из самых ярких современных скрипачей-виртуозов и высоко оценивают его уровень мастерства. После одного из концертов критики написали:

"Настолько проникновенной оказалась игра Сергея Поспелова, что даже сцена, которая еще минуту назад выглядела совсем обычно, с появлением на ней скрипача словно превратилась в какое-то удивительное, сакральное место, куда ступить может не каждый. Будто рядом с нами неизвестно откуда вдруг вырос, окреп и возвысился музыкальный Олимп…"

Сам же Сергей так говорит о своих достижениях:

"Я искренне стараюсь каждый раз играть эмоционально — как в последний раз. Мне в жизни очень помогают слова моего педагога Эдуарда Грача: "Кто играет, как пламя, никогда не сгорает, а кто играет, как лед — сгорает дотла".

Скрипач-виртуоз часто выступает в творческом тандеме со своей супругой пианисткой Маргаритой Поспеловой. Она лауреат престижных международных конкурсов и регулярный участник крупных фестивалей. Ее приглашают лучшие концертные залы России — Большой и Малый залы консерватории, Международный Дом музыки, Концертный зал Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и другие.

В этот раз дуэт Поспеловых совместно с Фёдором Землерубом исполнит камерные сочинения Брамса и Бетховена.

В программе:

  • И. БРАМС
    Соната №1 для скрипки и фортепиано соль мажор, соч. 78
    Скерцо для скрипки и фортепиано до минор
    Два венгерских танца №№17, 5
    Трио №3 для фортепиано, скрипки и виолончели до минор, соч. 101
  • Л. ван БЕТХОВЕН
    Трио №4 для фортепиано, скрипки и виолончели си-бемоль мажор, соч. 11

Начало концерта в 19:00.

Билеты по ссылке

Адрес Малого зала консерватории: Б. Никитская, 13/6.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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