Министерство образования: ВУЗы будут изучать историю спецоперации

Историю СВО включат в учебники для вузов

1:17 Your browser does not support the audio element. Культура

История специальной военной операции включена в новые учебники истории, которые готовят для высших учебных заведений, сообщил замглавы Министерства образования и науки России Константин Могилевский.

Фото: Wikimedia Commons by G.Garitan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению замглавы, спецоперация — это война за умы, война ценностей и мировоззрений.

Ранее, в августе 2023 года в Москве представили обновленный учебник истории для старшеклассников, где полностью переписаны разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавлен новый, включающий военную операцию на Украине. В нем рассказано о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году, объяснены причины и обстоятельства того, как входили в состав России новые регионы, а также рассказано о том, что привело к нынешней обстановке в зоне СВО.

Авторами учебника являются помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Вчера, в ходе заседания Наблюдательного совета общества "Знание" на Международной выставке-форуме "Россия" Мединский предложил дополнять новый учебник истории для старшеклассников журналом "Знание. Герои" с графическими новеллами о героях труда, врачах и представителях других профессий.