Деньги посыпались с неба: театр Краснодара заработал более 100 млн рублей

Директор Краснодарского театра драмы, Максим Секачев, сообщил, что театр заработал более 100 миллионов рублей в 2023 году.
По его словам, сравнительно с предпандемийными периодами, сборы театра почти удвоились, что свидетельствует о высокой востребованности театра. Об этом сообщает BFM Кубань.
Средства, полученные от сборов, направляются на заработную плату сотрудникам и актерам, новые постановки и ремонт здания. После реставрации фасада планируется обновление зрительного зала и буфета. Секачев подчеркнул, что театр стремится оставаться максимально доступным по цене для зрителей.
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