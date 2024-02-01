Деньги посыпались с неба: театр Краснодара заработал более 100 млн рублей

Краснодарский театр драмы заработал более 100 млн рублей в 2023 году

0:39 Your browser does not support the audio element. Культура

Директор Краснодарского театра драмы, Максим Секачев, сообщил, что театр заработал более 100 миллионов рублей в 2023 году.

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По его словам, сравнительно с предпандемийными периодами, сборы театра почти удвоились, что свидетельствует о высокой востребованности театра. Об этом сообщает BFM Кубань.

Средства, полученные от сборов, направляются на заработную плату сотрудникам и актерам, новые постановки и ремонт здания. После реставрации фасада планируется обновление зрительного зала и буфета. Секачев подчеркнул, что театр стремится оставаться максимально доступным по цене для зрителей.