В Москве открыли барельеф в честь "Горя от ума" на доме, в котором писал Грибоедов

1:16 Your browser does not support the audio element. Культура

6 декабря на фасаде особняка Барышникова был открыт барельеф, созданный скульптором Салаватом Щербаковым. Рельеф посвящен героям пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума", над которой писатель работал в этом здании на Мясницкой улице более года.

Фото: сайт aif.ru by Игор Харитонов

Генеральный директор ИД "Аргументы и Факты" Руслан Новиков рассказал, что весной 1823 года Грибоедов приехал в Москву, где находил вдохновение для своего произведения. Не имея своего жилья, он временно проживал у сестры на Новинском бульваре, но из-за конфликта с ней он ушел к другу Степану Бегичеву на Мясницкую улицу. Именно здесь писатель создавал "Горе от ума" с марта 1823 года по май 1824 года, сообщает сайт aif.ru.

К предстоящему 200-летию пьесы, в следующем году, известный российский скульптор Салават Щербаков создал мемориальную доску и барельеф, изображающий основных персонажей произведения. На нем можно увидеть Чацкого с Фамусовым, Молчалина, полковника Скалозуба, Софью, Репетилова и барыню Хлестакову.