Сокуров опроверг новости о завершении его кинокарьеры

1:27 Your browser does not support the audio element. Культура

Народный артист России Александр Сокуров опроверг разлетевшиеся по СМИ новости о завершении его кинокарьеры.

Фото: АГН "Москва"

В уикенд повсюду появилась информация, что знаменитый режиссёр уходит из кинематографа из-за отказа в прокате его картине "Сказка" — якобы он сам сообщил об этом.

"Это конечно, вырвано из контекста", — заявил Сокуров агентству ТАСС.

"Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия", — объяснил он.

Это касается не только "Сказки", но и других фильмов Сокурова — "Русский ковчег" и "Робер. Счастливая жизнь" тоже не получили прокатного удостоверения, под большим сомнением перспективы фильма "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли; а также учеников режиссёра — его фонд лишили финансирования.

"Сказка" — фильм российско-бельгийского производства о роли личности в истории в контексте событий Второй мировой войны. Герои чёрно-белой киноленты — Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Наполеон Бонапарт, реконструированные с использованием современных средств компьютерной анимации на основе архивных кадров.