Режиссёр Александр Сокуров сообщил, что его профессиональная карьера завершилась.
По его словам, это произошло из-за запрета Министерства культуры на показ его фильма "Сказка". Режиссёр признался, что в настоящий момент он не занимается работой над новыми проектами, поскольку в России ему запрещено снимать и показывать кино, пишет News. ru
Сокуров обратился в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма "Сказка" в сентябре 2023 года. Однако Минкульт России отказал в его выдаче.
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