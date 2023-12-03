Режиссёр Александр Сокуров завершил карьеру из-за запрета Минкульта РФ показа его фильма

0:38 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Александр Сокуров сообщил, что его профессиональная карьера завершилась.

Фото: "File:Meeting of the Council for Civil Society and Human Rights 2019-12-10 (10).jpg" by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, это произошло из-за запрета Министерства культуры на показ его фильма "Сказка". Режиссёр признался, что в настоящий момент он не занимается работой над новыми проектами, поскольку в России ему запрещено снимать и показывать кино, пишет News. ru

Сокуров обратился в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма "Сказка" в сентябре 2023 года. Однако Минкульт России отказал в его выдаче.