В Театре на Трубной покажут спектакль "Авиатор"

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура

3 декабря в Театре на Трубной покажут спектакль по роману известного российского писателя Евгения Водолазкина "Авиатор".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, спустя 100 лет после того, как отдал свою жизнь в сети научного эксперимента. В его голове только шумы и отголоски воспоминаний. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы своего прошлого. Он, словно авиатор, смотрит на мир с высоты.

Что тогда произошло? Ради чего Иннокентий Платонов разрушил свою жизнь?

В ролях: