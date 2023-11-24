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В Театре на Трубной покажут спектакль "Авиатор"

0:50
Культура

3 декабря в Театре на Трубной покажут спектакль по роману известного российского писателя Евгения Водолазкина "Авиатор".

В Театре на Трубной покажут спектакль "Авиатор"
Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Иннокентий Платонов просыпается в конце XX века, спустя 100 лет после того, как отдал свою жизнь в сети научного эксперимента. В его голове только шумы и отголоски воспоминаний. Он видит этот самый мир, но не может разглядеть все частицы своего прошлого. Он, словно авиатор, смотрит на мир с высоты.

Что тогда произошло? Ради чего Иннокентий Платонов разрушил свою жизнь?

В ролях:

  • Алексей Гнилицкий,
  • Джульетта Шабанова,
  • Владимир Шульга,
  • Екатерина Лисицына,
  • Кирилл Снегирев,
  • Мария Раевская,
  • Александр Овчинников/Николай Голубев.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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